Pistocchi: “La Fiorentina dirà di più sulla reale consistenza del Napoli. Firenze è un campo che in passato ha sempre creato problemi”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato della Fiorentina, impegnata domenica contro il Napoli capolista, a Marte Sport Live.

Queste le sue parole: “Spalletti fa giustamente il ‘pompiere’, perché il fuoco dell’entusiasmo, talvolta, brucia anche le legittime ambizioni. Il Napoli è competitivo ed ha un’organizzazione di gioco competitiva: la squadra ha un’identità molto forte e sta bene in campo. Le prossime due partite di Serie A ci diranno di più sulla reale consistenza di questo Napoli, perché Fiorentina e Torino sono due avversari molto tosti. Lo stadio Artemio Franchi di Firenze, in particolare, è un campo che in passato ha sempre creato problemi ai partenopei”.