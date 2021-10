Pistocchi: “Mi diverte più vedere la Fiorentina rispetto alla Juventus. Alla squadra di Italiano manca qualche punto ma serve tempo. Vlahovic? Se rimarrà umile diventerà un top player”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto così a Lady Radio parlando della gara di ieri tra Fiorentina e Lazio e non solo: “Le prestazioni della Fiorentina in queste dieci gare sono state molto buone. Sono i punti che mancano e che non rispecchiano a pieno quanto messo in campo fin qui. Ieri la squadra di Italiano mi è piaciuta, ha fatto una buna partita. E’ mancata un po’ nella realizzazione. Italiano è arrivato a Firenze dopo anni in cui la squadra giocava con un sistema di gioco completamente diverso. Serve tempo affinché alcuni meccanismi vengano assimilati. Nonostante ciò ho visto una Fiorentina buona, che ha bisogno di lavorare in prospettiva futura”.

Poi su Vlahovic, Il giornalista ha aggiunto: “Il serbo è un giocatore che da solo fa reparto offensivo. Se manterrà questa umiltà diventerà un top player. La sua situazione però ha messo in difficoltà tutto l’ambiente viola. Questo ha creato delle distonie. Tuttavia, da osservatore neutrale, mi diverte più vedere la Fiorentina rispetto alla Juventus. Nella Viola vedo un’idea di gioco e un calcio corale. Nella Juventus invece vedo tanti buoni giocatori messi insieme e basta”.

Infine Pistocchi ha concluso: “Credo che una volta scelto un sistema di gioco si debba cercare di mantenerlo e di lavorarci sopra. E’ giusto avere un identità tecnica precisa, ma credo che Italiano non sbagli nel far ruotare i suoi giocatori. Oggi i calciatori devono giocare una marea di gare, tra campionato coppe e impegni internazionali. Inoltre credo che Pradè e la dirigenza viola abbiano lavorato meglio quest’estate, andando a prendere giocatori funzionali a quella che è l’idea di calcio di Italiano e della sua Fiorentina“.