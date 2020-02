Pistocchi: “Nicchi doveva smorzare le polemiche, se il risultato è questo non vedo perché non si dimetta. Per lui hanno cambiato le regole”

Torna ancora sull’argomento Commisso e sulle parole di risposta di Nicchi, il giornalista Maurizio Pistocchi a Tmw: “Nicchi non poteva essere rieletto e sono state cambiate le regole. La situazione arbitrale non è buona. Eravamo noti per avere una classe arbitrale di altissimo livello ma oggi facciamo fatica a mandarli in campo internazionale. Le parole contro Commisso? Ha sbagliato, non doveva esagerare. Devi fare in modo che le polemiche si smorzino e non si acuiscano. Il compito del presidente dell’AIA è curare la crescita degli arbitri. Se il risultato è questo, Nicchi dovrebbe dimettersi: non rimanere ancorato a una poltrona. E’ vero o no, come mi dicono alcuni arbitri in maniera anonima, che vanno avanti i raccomandati e non i migliori?”