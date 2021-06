Pistocchi: “Pradè e Barone sono dei dilettanti. Le uniche colpe di Commisso sono di aver sbagliato a scegliere i collaboratori. Antognoni…”

Per parlare delle ultime vicende di casa Fiorentina a Lady Radio ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi. Queste le sue parole: “Il problema più grande della Fiorentina è la classe dirigente, le uniche colpe di Commisso sono quelle di aver scelto male i collaboratori. Pradè e Barone penso che siano dei dilettanti, il mercato lo ha dimostrato con anche doppioni. Come Pulgar e Amrabat. Dispiaciuto per Antognoni, uno come lui dovrebbe rimanere alla Fiorentina con maggiori responsabilità. Mi piacerebbe che pagasse chi ha sbagliato tutto”.