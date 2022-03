Pistocchi: “Semifinali di Coppa Italia con livello tecnico mediocre. Fiorentina unica squadra all’altezza delle quattro”

Sul canale You Tube FantasyTeam.news ha parlato delle due semifinali di Coppa Italia il giornalista Maurizio Pistocchi. Queste le sue parole:

“Le due gare ci hanno presentato un livello tecnico mediocre. In quella di Firenze più di quella di Milano. Qualcuno ha parlato di fortuna per descrivere la vittoria dei bianconeri: la fortuna c’è ambo i lati in ogni partita. Quello che è da giudicare non è l’episodio fortunoso che ha portato la Juventus alla vittoria, ma il comportamento delle quattro squadre in campo. L’unica che ha disputato una gara all’altezza è stata la Fiorentina“.