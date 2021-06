Pistocchi: “Vlahovic? I dirigenti viola dovranno costruire una squadra importante attorno al serbo”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato così a Radio Bruno: “Tutte le volte che un giocatore diventa importante e disputa un buon campionato, succede quello che sta accadendo con Vlahovic. Bisogna che Commisso e dirigenti siano molto bravi in tal senso a costruirci attorno una buona squadra per trattenerlo. Calcio spezzatino? Io penso che questo sia uno dei modi migliori per fare disamorare la gente del calcio. Stanno facendo di tutto e ci stanno riuscendo”.