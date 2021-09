Pizarro: “Il centrocampo della Fiorentina uno dei migliori di Italia, Torreira è l’uomo che serviva. Chapeau ai viola per aver tenuto Vlahovic”

L’ex regista viola David Pizarro, intervistato dal Corriere Fiorentino, promuove la linea mediana viola: “Il centrocampo della Fiorentina è uno dei migliori in Italia, la concorrenza sarà un’arma in più. Spero giochi Pulgar, ma un Torreira serviva e Italiano saprà recuperare anche Amrabat. La rosa viola grazie al mercato fatto è competitiva e completa, anche se Berardi in viola mi sarebbe proprio piaciuto”.

Su Torreira aggiunge: “Lo ricordo alla Samp, dove ha fatto grandi cose e credo che sia un giocatore importante per la fisionomia di gioco di Italiano. Davanti alla difesa è l’uomo che serviva…Inoltre chapeau alla Fiorentina per aver tenuto Vlahovic, non era facile con quelle offerte. E poi c’è Gonzalez, un acquisto valido che ha già un’ottima intesa con Vlahovic“.

Ma per ripetere i risultati raggiunti dalla squadra viola quando c’era lui, secondo Pizarro manca qualcosa: “Per me manca chi nelle difficoltà sappia tirare fuori qualcosa in più. Servono forse due o tre giocatori di personalità”.