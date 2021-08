Pizarro: “Mi aspettavo di più da Commisso ma in Italia è sempre complicato fare calcio. Ma sono ottimista, il Viola Park è una grandissima cosa”

Un grande ex di Fiorentina e Roma è sicuramente David Pizarro, che a Radio Bruno ha parlato di ciò che pensa della società viola attuale e non solo:

“Mi aspettavo di più però in Italia è sempre complicato fare calcio e mercato. Una persona ancora fresca della realtà italiana, sta facendo un grande progetto con il Centro Sportivo che è una grandissima cosa e poi vedremo più avanti dove finirà Commisso. Sono ottimista di quanto possa fare con lui la Fiorentina. La partita di domenica sera? Fa piacere che la Roma abbia ritrovato Zaniolo che sarà un’arma in più però come tutte le prime gare del campionato, l’esito sarà incerto. La Fiorentina farà la sua partita, la Roma ha ancora delle carenze dietro però è troppo presto per fare pronostici sulle due stagioni”.