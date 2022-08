Pizarro: “Mi aspetto un salto di qualità da Amrabat. Ricordo ancora la semifinale contro il Siviglia…”

Il cileno ha analizzato le modalità in cui si affrontano gli impegni europei: “Saranno fondamentali la testa e l’entusiasmo di una piazza dal palato sopraffino che ti sorreggono anche quando le gambe non reggono. Purtroppo ci si allena durante le partite stesse ma recuperare oggi è più semplice poi credo che anche per la squadra aver riportato la Fiorentina a giocare in Europa è uno stimolo in più. L’unica attenzione è nello gestire bene i viaggi che portano via tempo ed energie. Squadra e staff devono solo abituarsi a questa nuova realtà ma sono fiducioso. Perché poi al di là dei viaggi pesanti e in paesi all’inizio magari poco conosciuti soprattutto in Conference, più si va avanti e più ci si diverte. Da chi mi aspetto un salto di qualità? Da tutti, ma soprattutto da Amrabat perché la dogana in mezzo al campo è importante e questa è una sua caratteristica. Penso questo possa essere il suo anno anche perché Italiano gli ha dato fiducia scegliendolo al posto di Torreira e lui deve ripagare questa investitura. Amrabat, Biraghi che ha grande personalità e Gollini che ha già giocato in Europa possono essere i leader della squadra. Inoltre mi aspetto molto da Jovic, che finora non è riuscito ad imporsi al Real ma è un giocatore importante per il gioco viola”.