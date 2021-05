Pizarro: “Mi piacerebbe vedere Sarri sulla panchina della Fiorentina. De Rossi in viola? Avrà tempo di arrivare su grandi palcoscenici”

L’ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro, in questi giorni a Firenze per frequentare il corso da allenatore a Coverciano, ha rilasciato un’intervista al TGR Rai:

“Con tutto il rispetto per Iachini, credo che la Fiorentina abbia bisogno di un allenatore molto importante, di grandissima personalità. Mi piacerebbe vedere Sarri sulla panchina viola. A Firenze le persone hanno un palato molto raffinato, nel senso che si vuole vedere giocare bene la Fiorentina, e questo l’ho vissuto in prima persona sulla mia pelle. Dispiace vedere la squadra viola così bassa in classifica. Per quello che si sente dire in giro, l’organico era stato tarato per tutt’altro tipo di campionato”.

Sulle parole di Toni, che segnalava De Rossi come possibile prossimo allenatore viola, il cileno risponde così: “Luca lo conosco bene, è uno che scherza parecchio. Con le sue parole ha messo in difficoltà Daniele (ride ndr), ma credo che De Rossi farà strada partendo dal basso. Avrà tempo per arrivare su grandi palcoscenici”.