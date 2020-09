Pjaca torna addirittura “decisivo” nella nuova Juve di Pirlo. Ma il destino dell’ex viola non sarà a Torino

Una parentesi sfortunata e deludente quella di Marko Pjaca, che a Firenze non riuscì a imporsi nonostante il carico di aspettative, la maglia numero 10 e la fiducia di Pioli. Diverse prestazioni scialbe e poi un’altra rottura del crociato, prima del ritorno a Torino e del nuovo prestito all’Anderlecht. Di lui però si stanno perdendo lentamente le tracce sulla cartina del calcio che conta. Oggi però il croato è tornato protagonista proprio in maglia bianconera, decidendo il test in famiglia contro l’Under 23, finito proprio 1-0. Il suo futuro però non sarà verosimilmente a Torino.

