Pjanic alla Fiorentina? Intanto Koeman lancia chiari segnali e lo esclude dai convocati del Barcellona

Miralem Pjanic alla Fiorentina continua a sembrare un sogno, anche se l’ipotesi in realtà può avere delle fondamenta. Quel che è certo è che il bosniaco non rientra più nei piani del Barcellona, e l’allenatore Koeman glielo sta facendo capire in tutti i modi.

Basti pensare alle sue dichiarazioni (“Per Pjanic sarà molto difficile avere dei minuti) e alla convocazione che è stata appena diramata per la partita contro l’Atletic Bilbao, dove Pjanic non figura. Insomma, il futuro dell’ex Juve sarà sicuramente lontano dal Barcellona. Chissà che Firenze non possa sognare…