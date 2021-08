Pjanic e un ritorno in Italia imminente. Quattro club ancora interessati

La Juventus resta la prima opzione nella testa di Miralem Pjanic. Il Napoli, con Luciano Spalletti che avrebbe chiamato il bosniaco nelle ultime ore, è l’ipotesi che può scaldarsi in questi giorni proprio per la presenza del tecnico toscano.

C’è poi la Roma, società e ambiente che Pjanic conosce e che ha in José Mourinho un ulteriore motivo di attrazione.

Quindi la Fiorentina, con l’agente Fali Ramadani che ha contatti diretti con gli uomini mercato gigliati. Questo il punto del Mundo Deportivo sul futuro del centrocampista in uscita dal Barcellona, con lo stesso quotidiano catalano che spiega come il bosniaco (visti i 4 interessi) abbia oramai un piede e mezzo in Italia. Resta solo da capire dove e con quale maglia sulle spalle.