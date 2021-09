Pjanic o Torreira, voi su chi avreste puntato? La riflessione sulla scelta della Fiorentina

Il calcio mercato è ormai terminato e quel che è stato è stato. Nessun rimpianto per la Fiorentina, è giusto guardare avanti e aver fiducia in coloro che ad oggi vestono la maglia viola. Ma chi scrive vuole esternare una riflessione, o forse una provocazione, che credo tanti tifosi viola si saranno posti: potendo scegliere, chi avreste preso come regista della nuova Fiorentina di Italiano? Torreira o Pjanic?

I due giocatori hanno in comune due cose: il ruolo ed entrambi un passato in Serie A. Sicuramente il bosniaco e l’uruguagio interpretano diversamente il ruolo di metronomo davanti alla difesa. Tuttavia in entrambi i casi Pradè avrebbe trovato due giocatori ‘pronti’, grandi conoscitori del nostro calcio, in grado di dare ordine e geometrie alla squadra.

Tuttavia la differenza che salta maggiormente all’occhio è l’età dei giocatori in questione. L’ex Barcellona, fresco neoacquisto del Besiktas, è un classe ’90, mentre Torreira un ’96. La prospettiva futura dell’ex Atletico Madrid è certamente più rosea, ma l’aspetto che maggiormente avrebbe fatto la differenza è un altro.

Pjanic infatti si trasferisce in Turchia in prestito secco, con ogni probabilità pronto a far ritorno in Spagna tra un anno. Torreira invece arriva a Firenze in prestito, ma la Fiorentina vanta un diritto di riscatto che permette a Commisso di guardare oltre. La progettualità di una squadra passa anche da queste scelte, e la società gigliata stavolta sembra aver fatto quella giusta.