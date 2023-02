Poca serietà e le intromissioni di Xavi: Le grosse frizioni createsi tra Fiorentina e Barcellona

Rapporti non propriamente idilliaci tra la Fiorentina e Amrabat, ma non solo, frizioni grosse si sono create anche tra il Barcellona e il club viola.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che i blaugrana vengono accusati dai dirigenti gigliati di poca serietà per l’offerta fuori tempo massimo e per l’intromissione diretta nell’affare da parte del tecnico Xavi (leggasi chiamate per parlare direttamente con il giocatore).

Si era capito fin dalla mattina che il tentativo fatto dal Barça non avrebbe fatto breccia sulla Fiorentina perché la formula del prestito con diritto di riscatto, presentata l’ultimo giorno di mercato era assolutamente irricevibile.