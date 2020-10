Poche ore per un sogno (praticamente impossibile). Ma c’è anche il piano B e quello C che farebbe arrabbiare i tifosi

Poche ore per un sogno, di mercato ovviamente. Per la Fiorentina, almeno sulla carta, arrivare ad Arkadiusz Milik, è praticamente impossibile visto che il polacco non ha ancora aperto ad un trasferimento a Firenze. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

Resta una piccola speranza per la virata di opinione altrimenti via al piano B (sorpresa dell’ultimo giorno) oppure al piano C (fermarsi aspettando gennaio). Inutile dire che quest’ultima ipotesi sarebbe quella meno gradita dalla tifoseria e che esporrebbe la società alle critiche.