Pochi palloni per Vlahovic: la Fiorentina aiuti di più il suo bomber

Tre gol in cinque partite in questo inizio di campionato per il numero nove della Fiorentina, Dusan Vlahovic, anche se due di questi tre sono arrivati dagli undici metri contro l’Atalanta. Il rendimento dell’attaccante serbo dipende dai rifornimenti che gli arrivano durante la partita e in questo primo rush di stagione, secondo il Corriere Fiorentino, non è stato servito a sufficienza. Lo ha dichiarato anche mister Italiano, sottolineando come la squadra debba migliorare in fase di rifinitura.

Vlahovic ha avuto fino ad ora pochissime occasioni, segnando soltanto un gol su azione. Il serbo tira in porta 2,6 ogni 90’, un dato che lo posiziona al tredicesimo posto in Serie A. Inoltre, il lavoro che fa spalle alla porta potrebbe togliergli un po’ di lucidità al momento di far male all’avversario. L’occasione per tornare al gol arriva già domenica contro l’Udinese e Vlahovic non vuole farsela sfuggire.