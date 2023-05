Pochissime presenze viola all’Arechi per la sfida alla Salernitana di questo pomeriggio: ecco quanti saranno i tifosi della Fiorentina

Quanti presenti oggi per Salernitana-Fiorentina? Come riportato da Salernitananews.it, ci saranno circa 18mila spettatori questo pomeriggio all’Arechi. La prevendita ha raggiunto la cifra complessiva di 17.046, considerando anche la base di abbonati stagionali e detentori del mini abbonamento. Quanti invece i tifosi viola?

Gli ospiti saranno 230. Un numero esiguo che risente ovviamente del giorno feriale e dell’orario alquanto scomodo per la maggior parte dei lavoratori. Ancora qualche ora comunque per incrementare i presenti di sponda granata ma non sembrano esserci impennate all’orizzonte.