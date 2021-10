Poco spazio per Nastasic: Italiano gli darà più fiducia?

Salutato German Pezzella, la Fiorentina ha deciso di sostituire l’ormai ex capitano con Matija Nastasic. Per il serbo si è trattato di un ritorno a Firenze, visto che ha già indossato la maglia viola nella stagione 2011-12 prima di essere acquistato dal Manchester City per una cifra attorno ai sedici milioni di euro.

Arrivato nella seconda metà di agosto, è stato in panchina nelle prime partite stagionali della Fiorentina. Fino all’Inter, quando Vincenzo Italiano ha deciso di mandarlo in campo a sorpresa nella sfida contro i campioni d’Italia. Impatto positivo e incolpevole sui gol, Nastasic è però tornato in panchina nelle successive partite contro Udinese (subentrato nella ripresa) e Napoli. Nel prossimo ciclo di cinque partite Italiano gli concederà un’ulteriore chance: tolto il pilastro Milenkovic, al suo fianco i vari Nastasic, Igor e Quarta si giocheranno una maglia da titolari gara dopo gara.