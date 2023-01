Poesio: “La pazienza si sta esaurendo. Il Franchi sta cominciando a capire il reale valore di questa Fiorentina”

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha commentato sul quotidiano la sconfitta subita dalla Fiorentina per mano del Torino al Franchi. Queste alcune parti del suo pensiero: “La squadra di Italiano ha offerto l’ennesima prova disarmante e questa volta davanti al proprio pubblico che dopo 90 minuti di gelo ha trovato però la forza di fischiare sonoramente squadra e dirigenza al termine di una partita che è il fedele specchio di questa stagione.

E pensare che qualcuno aveva anche esultato per il fatto che sarà ancora il Torino a contendere i quarti di finale di Coppa Italia tra una settimana al Franchi. Prima di pensare agli avversari la Fiorentina e chi fino a oggi ha fatto di tutto per minimizzare i suoi limiti, dovrebbe forse ritrovare se stessa o almeno uno sprazzo di gioco. Lo stesso dicasi dell’improvviso entusiasmo per la penalizzazione della Juventus. Inizia a comprenderlo invece il Franchi che ieri ha sommerso di fischi la squadra. Segno che la pazienza ormai si sta esaurendo”