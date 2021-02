Poggi: “Maleh è uno che non sente mai la fatica e ha una tecnica eccezionale. Brava la Fiorentina a prenderlo”

Il direttore tecnico del Venezia Paolo Poggi ha parlato a Radio Bruno Toscana del nuovo acquisto della Fiorentina Youssef Maleh: “Quest’anno ha fatto un salto di qualità enorme, è andato ben oltre le aspettative e probabilmente è per questo che la Fiorentina gli ha messo gli occhi addosso. Siamo contenti che rimanga con noi fino a giugno, per maturare ancora di più e trovarsi pronto per la Serie A l’anno prossimo ma anche per aiutare noi con la sua qualità”.

E poi ha aggiunto: “Non è solo un giocatore tecnico, ma anche un grande atleta. E’ veloce, un moto perpetuo che sembra non faticare mai. Questa caratteristica, abbinata alla tecnica, lo rende una mezz’ala particolarmente interessante. Deve migliorare in fatto di gol segnati, ma per il resto è davvero un giocatore completo”.

E infine, da ex attaccante: “Vlahovic è uno dei giocatori più interessanti che ci siano in Italia in ottica futura. Anche quando non segna lotta, fa reparto, e ora ha anche imparato a far gol. Kokorin? E’ un rischio, ma solo rischiando si possono scoprire le cose belle”.