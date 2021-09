Poker del Napoli: Spalletti vola in testa al campionato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La quarta giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Udinese e Napoli. Alla Dacia Arena, è finita 4-0 per la squadra di Spalletti, che ottiene così la quarta vittoria in altrettante partite di campionato e si porta al primo posto in classifica. A segno nel primo tempo Osimhem e Rrahmani, mentre in apertura di ripresa Koulibaly chiude i conti: a pochi minuti dalla fine, arriva il 4-0 di Lozano.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 12, Inter, Milan 10, Roma, Fiorentina 9, Atalanta, Udinese, Bologna, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo, Spezia 4, Empoli, Venezia, Genoa, Verona 3, Cagliari, Juventus 2, Salernitana 0.