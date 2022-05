Non è un momento d’oro per la classe arbitrale in Italia. E anche oggi, è da segnalare un altro grave errore. In questo caso, è Ghersini l’arbitro in questione. In Bologna–Sassuolo, la rete del momentaneo 0-2 segnata da Domenico Berardi sarebbe da annullare per netto fuorigioco di Scamacca, partecipe all’azione, ma Mazzoleni al VAR non richiama il direttore di gara al monitor. Rete, dunque, convalidata come se nulla fosse.