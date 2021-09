Politano e Koulibay regalano la vittoria al Napoli: Juventus in zona retrocessione Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo della terza giornata di Serie A: allo stadio Maradona si affrontavano il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano allegri. Dopo un ottimo inizio dei bianconeri, che nonostante le tante assenza è passato subito in vantaggio, i partenopei nella ripresa rimontano e portano a casa i tre punti: al novantesimo il risultato finale è 2-1 per i padroni di casa.

Vantaggio nel primo tempo della Juve: al 10′ Morata è abile a sfruttare un erroraccio di Manolas e a trafiggere Ospina. Nonostante lo svantaggio gli azzurri non mollano e nella ripresa riescono a ribaltare il risultato. Al 57′ è Politano a sfruttare l’ennesima papera di Szczesny e a pareggiare i conti, nei minuti finali il gol decisivo: all’85 è Koulibaly abile a fiondarsi come un falco su un cross da calcio d’angolo e a chiudere la partita. Partenopei a punteggio pieno, Juventus a un punto in piena zona retrocessione.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter, Lazio, Napoli, Roma, Milan 6, Udinese, Atalanta, Bologna, Sassuolo 4, Fiorentina, Empoli, Venezia 3, Cagliari, Juventus, Spezia, Sampdoria 1, Salernitana, Verona, Genoa, Torino 0.