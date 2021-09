Polito: “La Fiorentina mi ha tartassato per Mercurio, ma a parità di interesse abbiamo scelto Napoli”

In conferenza stampa ha parlato così il DS del Bari Ciro Polito riguardo all’interesse della Fiorentina per il giovane Giovanni Mercurio: “Da Firenze mi hanno tartassato per lui. Aveva un’offerta importante, anche per la famiglia. Non si è allenato dici giorni per questo motivo. A parità di interesse però abbiamo deciso con il suo agente di mandarlo a giocare a Napoli per crescere in prestito. Poi vedremo”.