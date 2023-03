Polverosi: “Arrivare ottavi senza vincere un trofeo non sarebbe da reputare un fallimento. Italiano, adesso le rotazioni servono, non come a inizio stagione”

Il giornalista Alberto Polverosi ha analizzato la situazione in casa Fiorentina a Lady Radio, alla vigilia della gara contro l’Inter: “Adesso Italiano deve essere bravo a gestire le rotazioni. Adesso servono, non come a inizio stagione, quando tra l’Empoli e l’Udinese il mister ribaltò l’assetto della squadra come fosse un calzino, senza motivo. Può servire anche Kouamé, se Jovic non ce la fa”.

Sulla stagione in generale: “Se la Fiorentina arrivasse ottava senza alzare neanche una coppa, non sarebbe comunque un fallimento. In generale il livello è quello e, tra settimo e ottavo posto, cambia tanto. Coppe? Percorso agevole, ma mai pensare che sia facile alzare un trofeo”.