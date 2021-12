Polverosi: “Caicedo sarebbe l’ideale come vice Vlahovic. Nzola non mi sembra adatto. Con l’arrivo di Ikone Italiano potrebbe optare per Nico Gonzalez o Saponara come falso nove”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato così a Lady Radio a proposito del tema vice Vlahovic: “Caicedo sarebbe l’ideale come rinforzo per l’attacco della Fiorentina. Nzola dello Spezia invece non mi pare adatto. Spesso è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari. Non credo possa essere l’acquisto giusto. L’attaccante del Genoa per me è stato il miglior centravanti di riserva della Serie A quando giocava alla Lazio. I biancocelesti poi hanno deciso di puntare su Muriqi, ma il flop dell’attaccante albanese sta costringendo Sarri a far giocare Felipe Anderson come centravanti, un po’ come fece con Mertens al Napoli”.

E ancora: “La squadra di Italiano ha bisogno di un altro attaccante oltre a Vlahovic, altrimenti sarà costretto a far giocare Nico Gonzalez o Saponara come alternativa al serbo. Con l’arrivo di Ikone questa opzione magari sarà possibile”.