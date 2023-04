Polverosi: “Era impossibile che Dodô avesse disperso tutte le sue qualità. Ora è l’anima della Fiorentina”

Sul Corriere dello Sport il giornalista Alberto Polverosi ha parlato così di Dodò, assoluto protagonista degli ultimi mesi in casa Fiorentina: “Dopo quella prestazione straordinaria contro Kvaratskhelia, era il 28 agosto, il brasiliano è incappato in una serie di prove tutt’altro che memorabili. Molti pensavano si trattasse di una grande errore di mercato, io mi chiedevo come fosse possibile un tale decadimento tecnico dopo ciò che aveva fatto vedere in Champions con lo Shakhtar”.

“Dopo il Mondiale, però, Dodò è esploso facendo ogni gara un passo avanti, sempre protagonista, fino alla semifinale di ritorno contro la Cremonese. La Fiorentina gestiva il 2-0 dell’andata, lui invece scatenato imperversava sulla fascia destra tra sovrapposizioni e palle al centro persino nel recupero. E poi quello spettacolo a fine partita, festeggiando insieme ai tifosi. Firenze si è innamorato di Dodò, lui sta diventando l’anima della nuova Fiorentina”.