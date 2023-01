Polverosi: “Ikone è completamente dissociato dal resto della squadra. Fiorentina in dieci all’Olimpico, ma dall’inizio, perché Jovic…”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, in un suo intervento su Lady Radio, non ha risparmiato critiche all’indirizzo di due giocatori della Fiorentina per la loro prestazione di domenica scorsa: “Ikone è un giocatore che non riesco a capire è completamente dissociato dal resto della squadra. Non gioca mai coi suoi compagni, prende la palla, punta l’uomo e finché lo salta bene, ma a Roma non è mai accaduto”.

E ancora: “La Fiorentina ha giocato in dieci per 70 minuti? No, la Fiorentina ha giocato in dieci dall’inizio della partita perché Jovic era completamente fuori gara”.