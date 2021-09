Polverosi: “Il problema di Amrabat sono stati i soldi spesi per lui. Ora dovrà adattarsi. La Fiorentina l’anno prossimo potrà lottare per l’Europa se…”

Il giornalista Alberto Polverosi, ospite a Lady Radio, ha commentato le parole di Italiano rilasciate in conferenza stampa: “L’allenatore della Fiorentina mi piace perchè è molto chiaro in quello che dice. Non si nasconde dicendo che vorrebbe una Fiorentina che se la lotti per L’Europa. Se il prossimo anno la società migliorasse la squadra come quest’anno, allora sicuramente lotterà per l’Europa. Sono propenso a dar voce alle parole di Italiano, ma mi accontenterei di vedere l’identità mostrata dalla Fiorentina nelle prime due partite. C’è da dire che la Fiorentina con Italiano farà un calcio offensivo e quindi qualche gol in più lo prenderà rispetto allo scorso anno. Io però vado allo stadio per divertirmi e con Italiano sarà così.

Infine su Amrabat, il noto giornalista ha concluso: “Le parole di Italiano sono state chiare nei suoi confronti. Il problema per quanto riguarda il marocchino sono stati i soldi spesi. Adesso in qualche modo dovrà adattarsi e andrà integrato al meglio negli schemi dell’allenatore”.