Polverosi: “La Fiorentina è pronta ma l’arbitro lo sarà? Speriamo che Rosetti non debba calmare anche Italiano, dopo Mourinho”

Nell’analisi di Alberto Polverosi per il Corriere dello Sport, si parla dell’ottimo momento viola prima della finale di Conference e di qualche timore arbitrale dopo quanto successo alla Roma:

“… Tutto questo ci fa pensare che sia pronta per l’atto finale, la sfida col West Ham. Annunciando questi pensieri sulla chat del giornale, un collega di tinte giallorosse ci ha scritto: ‘Era pronta pure la Roma’. Ha ragione. Era pronta anche la Roma per mettere sotto il Siviglia, al di là delle condizioni fisiche non al top del suo miglior giocatore, Paulo Dybala. Però non era pronto Taylor. O forse sì, era prontissimo a fare quei danni. La speranza è che Del Cerro Grande sia in forma come la Fiorentina e magari anche come il West Ham. Una finale rovinata da un arbitro (e purtroppo ai viola è già successo, come ricorda bene chi era a Torino per l’andata di Coppa Uefa contro la Juventus, anche allora uno spagnolo, Soriano Aladren, già il nome…) è una brutta finale. Speriamo che mercoledì notte Rosetti non debba calmare anche Italiano, come ha cercato di fare (inutilmente) con Mourinho“.