Polverosi: “La Fiorentina è snobbata per una serie di ragioni. Italiano ha compiuto una duplice rivoluzione”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, sulla squadra viola ha detto: “La Fiorentina è snobbata probabilmente per una serie di ragioni. Nessuno la considerava come “big” diciamo. Questa squadra prima non era pensata o allenata per giocare a calcio. La situazione di classifica era drammatica. Per questo credo sia duplice la rivoluzione di Italiano rispetto ad esempio a quella di Sarri alla Lazio“.

E ha aggiunto anche: “Ciò che ha portato il tecnico ex Spezia è un cambiamento sotto il punto di vista della mentalità”.