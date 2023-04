Polverosi: “La Fiorentina ha dominato per due tempi e gestito per altri due. Ha fatto girare a vuoto la Cremonese e ha concesso zero occasioni agli avversari. Cosa doveva fare di più?”

Alcuni tifosi della Fiorentina hanno storto la bocca davanti alla prestazione della squadra di ieri sera contro la Cremonese. Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, è invece di tutt’altro avviso.

Nel suo intervento a Lady Radio, Polverosi ha detto: “Certamente il tifoso della Fiorentina vorrebbe vincere ogni partita. Ma ieri dovevi semplicemente raggiungere la finale. Difficoltà riscontrate? Zero. Occasioni per la Cremonese? Zero. Parate di Terracciano? Zero. Che doveva fare la Fiorentina ieri? Ottenere la qualificazione”.

E poi: “Nel doppio confronto per due tempi i viola hanno dominato e potevano vincere anche 4-0 a Cremona. Per due tempi invece ha gestito, non va bene nemmeno così? A me sembrano barzellette. La Cremonese ha girato a vuoto per tutto il primo tempo, appena ha provato a fare qualcosina di più, per poco Gonzalez non ha fatto gol in contropiede”.