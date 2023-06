Polverosi: “La Fiorentina non ha bisogno di un portiere, Terracciano ha fatto una buona stagione. Il centravanti è un’esigenza clamorosa: Retegui nome che mi piace di più”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, esprimendo il proprio punto di vista a proposito di varie tematiche calde di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Io non vedo la necessità che la Fiorentina acquisti un portiere. La Fiorentina deve essere rinforzata ma il portiere è l’ultimo di cui si deve parlare. Non capisco la voglia di un portiere nuovo, Terracciano stagione buona. Ha fatto errori ma tutti li commettono, anche Maignan. Caprile? Forse preso e fatto crescere un paio d’anni, ma adesso non lo so. Vicario sarebbe stato un miglioramento, ma altrimenti”.

“Il centravanti è un’esigenza clamorosa, mille volte più del portiere. Così come l’urgenza di un vero difensore centrale. Retegui è il nome che mi piace di più per la Fiorentina. Punta da area di rigore, sveltissima, col gol dentro. Cerca la rete e la sente, come Jovic e Cabral non riescono a fare. Non dominano in area di rigore. Mi piace perchè si è messo in discussione scegliendo di venire a giocare con l’Italia”.

E ancora: “La Fiorentina ha di recente preso due giocatori dall’Empoli, Rasmussen, sul quale ancora non mi do spiegazioni. L’altro era un bel giocatore, ossia Traorè, respinto al mittente per un problema si disse cardiaco. Al Sassuolo poi però ha fatto bene ed ora è in Inghilterra. Empoli e Firenze sono due piazze diverse, non credo sia possibili fare paragoni né che ci sia ostilità dalla parte azzurra”.