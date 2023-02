Polverosi: “La Fiorentina non ha entusiasmato in Europa ma può battere il Braga. Kouame centravanti con la Juventus la peggior scelta possibile”

A Lady Radio Alberto Polverosi commenta il cammino della Fiorentina e le prospettive della squadra gigliata. Il giornalista si concentra sia sul campionato che sul fronte europeo. Ecco cosa ha detto: “In Conference League il girone era alla portata ed invece servirà lo spareggio col Braga. Non un percorso entusiasmante finora da parte della Fiorentina, anche se non fallimentare. In campionato ci sono difficoltà evidenti sul piano del gioco, tenuta, esperienza. Era da tanto che la squadra non era impegnata su tre fronti, le difficoltà sono inevitabili. In coppa è tutta un’altra storia rispetto al campionato perchè ci si gioca tutto in massimo 210 minuti. Il Braga non è una squadra che ruba l’occhio, la Fiorentina può fronteggiare i portoghesi senza dubbio. Giovedì sarà una partita chiave per la stagione”.

Quindi ha aggiunto: “Il problema dei gol che non arrivano è addirittura secondario: la Fiorentina non crea occasioni, fa un palleggio fine a se stesso. Mi ha sorpreso Kouame centravanti. All’ivoriano serve la profondità, palla sui piedi a lui è inutile. La Juventus non darà mai la profondità. E’ stata la scelta peggiore tatticamente, inopportuna. La Juventus davanti aveva Vlahovic Chiesa e di Maria che potevano risolvere la partita da un momento all’altro. La Fiorentina non ne ha manco uno”.

Infine conclude: “Credo che il problema maggiore di Italiano sia l’inesperienza. E’ un tecnico che ha bisogno di allenare, dal lunedì alla domenica. Lo scorso anno la mano del mister siciliano è stata essenziale, assieme ai gol di Vlahovic. Quest’anno il serbo non c’è e la sua mano non si vede. Non si può fare una colpa di questo a Italiano“.