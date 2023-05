Polverosi: “La Fiorentina non ha mai perso il controllo. Gonzalez ai livelli di un grande giocatore, ma gli errori di Jovic sono madornali e imperdonabili”

Il giornalista Alberto Polverosi ha commentato la vittoria della Fiorentina, che vale l’approdo in finale di Conference League, sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio: “Così è bellissimo perché è giusto, perché la Viola va dove merita. Non è la Champions dove c’è l’Inter, non è l’Europa dove c’è la Roma, ma va bene anche la Conference. Grazie a una partita di cui la Fiorentina non ha mai perso il controllo, nemmeno quando ha preso un gol stupido che stava per rimettere tutto in discussione”.

Su Jovic: “Nei tempi supplementari la Fiorentina ha continuato ad attaccare, a creare occasioni da gol, a dominare un avversario ormai piegato su se stesso. La riflessione è la stessa che facciamo da un anno e mezzo: con un bomber, un bomber vero, questa squadra andrebbe chissà dove. I tre gol che ha sbagliato il serbo nei tempi supplementari rientrano nella serie degli errori madornali e imperdonabili”.

Su Gonzalez: “Finalmente ai livelli più alti, i livelli di un grande giocatore. Doppietta e prestazione totale, attacco e difesa, di forza, di coraggio, ma anche di tecnica, di intelligenza”.