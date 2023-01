Polverosi: “Meno male Fiorentina-Sampdoria non è andata oltre il 90′, sarebbe stata dura sopportare una gara così insulsa. Poco più che un’amichevole per i blucerchiati”

Sul Corriere dello Sport-Stadio questa mattina in edicola leggiamo l’opinione del giornalista Alberto Polverosi sulla qualificazione della Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia. Questa parte della sua analisi: “Fiorentina-Sampdoria è stata la prima partita di questi ottavi di finale di Coppa Italia a terminare al 90′, senza supplementari. E meno male. Sarebbe stato impegnativo sopportare un’altra mezz’ora di una partita così insulsa.

E’ Coppa Italia, certo, mica Champions League, e soprattutto c’è il campionato che incombe. Però c’è modo e modo di rispettare il calcio. Per la Samp era un’amichevole, forse ancora meno. Ai viola vanno tuttavia riconosciuti un paio di meriti. Il primo è legato alla formazione con giovani e riserve. L’altro aspetto positivo è che, a differenza di Inter e Milan, che come la Fiorentina hanno affrontato squadre tecnicamente inferiori, non hanno mai messo in discussione la qualificazione. Gol di Barak e tutti a casa. La vera Coppa Italia per la squadra di Italiano inizierà dai quarti di finale contro il Torino il 1° febbraio ancora al Franchi. Quella, si spera, sarà una partita vera”