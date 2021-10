Polverosi: “Nel calcio esistono le categorie. A difensori invertiti Fiorentina-Napoli sarebbe finita alla stessa maniera?”

Il giornalista Alberto Polverosi, attraverso un editoriale sul Corriere dello Sport-Stadio è tornato a parlare della prestazione della Fiorentina contro il Napoli: “S i notano, fra le righe del post partita di Fiorentina-Napoli, una leggera delusione e una impalpabile insoddisfazione per il risultato. Sentimenti legittimi per i tifosi, meno comprensibili per osservatori esterni e protagonisti interni”.

Poi ha continuato: “Ricordando da dove arrivano i viola, a Firenze possono essere più che soddisfatti. Italiano però vuole di più e fa bene, sia chiaro, mai sentirsi con la pancia piena. Però nel calcio esistono le categorie e basta prendere il tabellino delle ultime due sconfitte interne con Inter e Napoli per capire la differenza. Da una parte due squadre nate e costruite per lottare per la Champions (e anche per lo scudetto), dall’altra una squadra che ha come obiettivo uno dei primi 10 posti. Proviamo a immaginare i due difensori centrali a parti invertite, Fiorentina-Napoli sarebbe finita alla stessa maniera?”