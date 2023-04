Polverosi: “Pizzico di follia utile per accorciare le distanze contro avversari da Scudetto. La vera sorpresa della Fiorentina è Italiano, sempre più padrone”

Il giornalista Alberto Polverosi ha commentato la bella vittoria della Fiorentina a San Siro contro l’Inter. Ecco un estratto delle sue parole, riportate dal Corriere dello Sport-Stadio: “Quaranta giorni pazzeschi. In mezzo c’è stata la sosta, ma la Fiorentina ha ripreso con lo stesso ritmo, la stessa voglia, la stessa freschezza e lo stesso entusiasmo. Personalità, maturità, coraggio e quel pizzico di follia che, contro avversarie come l’Inter, costruite per vincere lo scudetto, è utile per accorciare le distanze“.

Su Italiano: “La vera sorpresa della vittoria della Fiorentina è il cambiamento tattico e mentale del suo allenatore. La mossa che nessuno si aspettava è la sua difesa a tre, sicuramente ha colto di sorpresa Inzaghi. Ma anche la scelta iniziale di portare in panchina tutti i Nazionali, dimostrando poi di avere ragione, fa capire quanto Italiano sia sempre più padrone della sua squadra“.