Polverosi: “Primo gol arrivato sfruttando una marcatura sballata della coppia Zaffaroni-Bocchetti, Italiano conosceva il Verona meglio di quanto sull’altra panchina conoscessero la Fiorentina. E Cabral…”

Una vittoria netta nel punteggio quella ottenuta dalla Fiorentina in casa del Verona.

La squadra viola, nel commento scritto dal giornalista, Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport-Stadio, “ha segnato il primo gol sfruttando una marcatura sballata della coppia Zaffaroni-Bocchetti: Dawidowicz dalla parte di Ikoné è stato un errore evidente…Italiano conosceva il Verona meglio di quanto sull’altra panchina conoscessero la Fiorentina“.

Intanto Cabral ha segnato ancora: “Un altro gol da centravanti da area di rigore e anche su questo vale la pena riflettere un istante – continua Polverosi – Non ha avuto, in situazioni di gioco in movimento, una palla decente da giocare né, tanto meno, da spedire verso la porta veronese…Servono cross dal fondo se Italiano decide di giocare con Cabral. Mentre serve il palleggio se gioca con Jovic“.