Polverosi: “Ribery? Le parole di Antognoni mi preoccupano e temo per la stagione. Iachini al momento meriterebbe la conferma”

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi a Lady Radio ha parlato così di alcune vicende viola: “Ribery? Sinceramente le parole di Antognoni mi preoccupano, perché ormai sono passati sei mesi dal momento dell’infortunio e dall’operazione, e ancora oggi non riesce a fare dei contrasti più leggeri rispetto a quelli di una partita, perché sente dolore. Più che per il Brescia, temo per il resto della stagione. Personalmente, per quanto ha fatto a Firenze, meriterebbe la conferma. Ma credo sia corretta la posizione di Commisso, vediamo cosa succede. Dodici partite sono abbastanza. Per ora ha fatto bene, ha fatto quel che doveva fare. Non c’è urgenza nel confermarlo, e sono d’accordo”.

