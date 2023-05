Polverosi: “Stasera la Fiorentina non deve farsi prendere dall’ansia di segnare. La rimonta non è proibitiva, basta un gol per riaprire tutto”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio della partita di stasera: “Alla Fiorentina non serve un’impresa storica, ma una partita fatta bene. Basta un gol per riaprire tutto, l’importante è non commettere i gravi errori dell’andata. Diouf e Ndoye sono dei buoni giocatori, ma il resto del Basilea mi sembra ampiamente alla portata dei viola”.

E poi ha aggiunto: “Si può segnare anche all’80’, non c’è bisogno di andare all’assalto fin da subito, non bisogna compiere chissà quale rimonta. Italiano secondo me non deve forzare troppo la mano, ma al contrario limitarsi a gestire la partita con attenzione e colpire al momento giusto. Prenderei ad esempio la gara di ritorno con la Cremonese, con l’unica differenza che stavolta bisogna segnare”.