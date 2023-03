Polverosi: “Terracciano è uno dei migliori portieri del campionato. Alternanza Jovic-Cabral sta funzionando. Conference non è la Champions, ma i romanisti sono andati in 30000 a Tirana”

Alberto Polverosi a Lady Radio commenta il rendimento della Fiorentina, concentrandosi sulle ultime prove viola e l’imminente sfida europea. Il giornalista si concentra anche su alcuni singoli. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha uno dei migliori portieri del campionato tra i pali. I piedi invece no, non sono quelli ad esempio di Maignan. Questo però esalta il suo rendimento in porta. Terracciano sta molto bene tra i pali, dalla parata col Twente a quella su Giroud, poi su Theo, mi sembra che la sua stagione sia veramente positiva”.

E ancora: “Attaccanti? Mi sono arreso. L’alternanza sta funzionando. A Braga Jovic ha iniziato e segnato due reti, Cabral è entrato e ha fatto doppietta pure lui. Le scelte di Italiano stanno pagando. Col Milan mi sarei voluto alzare in piedi ad applaudire la prova di Cabral; Jovic è entrato ed ha segnato. Il serbo è un elemento tecnico”.

Infine conclude: “Ora è il momento di guardare con un occhio maggiormente positivo la squadra viola, sempre restando in attesa, ma nelle ultime 4 partite la Fiorentina ha funzionato. La stagione della Fiorentina comprende anche le coppe, che la Fiorentina non vince da 20 anni. Chiaro che la Conference non sia la Champions, ma i romanisti sono andati in 30000 a Tirana per la finale. Sivasspor? Non bisogna commettere l’errore di pensare che sia una partita facile. Fondamentale non ripetere quei primi 30’ col Braga al ritorno in casa dopo la vittoria dell’andata”.