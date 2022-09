Polverosi: “Tutti abbiamo in testa la Fiorentina dell’anno scorso, ma la verità è che oggi la squadra è diversa e anche inferiore”

A Lady Radio il giornalista Alberto Polverosi ha parlato del momento della Fiorentina e della trasferta di Bergamo: “I viola hanno lanciato un buon segnale contro il Verona, ma hanno bisogno di continuità. Le prossime quattro partite risulteranno decisive per le sorti della stagione e devo dire che sono molto curioso dell’aspetto tattico. Voglio capire se Italiano risponderà all’osservazione di Commisso, che ha detto che la Fiorentina fa troppi passaggi indietro e conclude poco. L’errore, anche normale, è quello di avere in testa la squadra dell’anno scorso ma la verità è che ora è tutto diverso, per l’assenza di Torreira e Vlahovic e per la presenza dell’Europa. La squadra è diversa e, ad oggi, anche inferiore”.

E poi ha aggiunto: “Non appena sarà tornato in forma, Jovic dovrà essere il centravanti titolare. Nel frattempo credo che varrebbe la pena di schierare al centro dell’attacco Nico Gonzalez, unico che vede veramente la porta. Ovviamente anche per lui vale il discorso della condizione fisica, la tallonite è una brutta bestia”.