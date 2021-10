Polverosi: “Vlahovic è il terzo giocatore negli ultimi quattro anni che decide di lasciare la Fiorentina. La società è stata chiarissima col serbo”

La firma del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha parlato a Lady Radio del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Nell’immediato bisogna valutare la reazione della squadra e del giocatore. Il serbo è sereno, può darsi che non ci siano conseguenze traumatiche e che non ci siano frizioni o fratture. Se dovesse accusare il colpo, allora il problema diventerebbe grosso: la Fiorentina, pur sapendo del rinnovo in ballo, ha rinunciato a prendere il suo vice”.

Continua così Polverosi: “Devo essere sincero: per una volta tanto, la società è stata chiarissima dicendo le cose come stanno. Andrà in una big a guadagnare più soldi e a lottare per qualcosa di più importante. La Fiorentina ha fatto un passo in avanti importante, che evidentemente al ragazzo non è bastato. È il terzo caso negli ultimi quattro anni in cui un giocatore, che può diventare fortissimo, decide di andarsene. La prospettiva qual è? A questo dovrà rispondere Commisso”.