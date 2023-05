Pomeriggio shock per Jovetic: il suo Hertha retrocede in Zweite Bundesliga

Pomeriggio ad alta tensione in Bundesliga, soprattutto per le squadre in lotta per la salvezza. Alla penultima giornata arriva il primo verdetto: l’Hertha Berlino di Stefan Jovetic retrocede in Zweite Bundesliga. Il verdetto per la squadra della capitale arriva in maniera atroce, con l’Hertha che, dopo essere passata in vantaggio ad inizio ripresa, subisce il pareggio del Bochum in pieno recupero.

Ad una sola giornata dalla fine del campionato la squadra di Joao è fanalino di coda a quota 26 punti con l’ultimo posto disponibile per restare in Bundesliga, occupato proprio dal Bochum, ormai distante 6 lunghezze e per questo è ormai condannata alla retrocessione.