Porte girevoli tra Cabral e Jovic, il brasiliano si ferma e il serbo torna a disposizione. Emergenza tra i pali

Quest’oggi la Fiorentina si è allenata nel primo pomeriggio, per preparare la sfida di giovedì in Coppa Italia contro la Sampdoria. Un appuntamento a cui i blucerchiati, attesi dallo scontro salvezza con l’Empoli in campionato, non dovrebbero dare troppa importanza tant’è che sono previsti tanti giovani nell’undici titolare di Stankovic.

La Coppa Italia è invece un trofeo su cui la Fiorentina punta molto, sebbene anche Italiano abbia i suoi problemi da affrontare. In primis i problemi di Cabral e Terracciano, che secondo Radio Bruno Toscana difficilmente ci saranno giovedì. In porta il più quotato per giocare è Cerofolini, dal momento che lo stesso Gollini è reduce da alcuni acciacchi pur essendosi allenato in gruppo. La buona notizia riguarda Jovic, che è già tornato ad allenarsi regolarmente e quindi potrebbe partire dal primo minuto.