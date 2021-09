Portieri, la decisione non sarà finale?

Mai come in questo momento è necessario che il gruppo mostri compattezza e disponibilità, a partire dalla concorrenza tra Dragowski e Terracciano.

Come sottolinea La Nazione, la questione portiere è stata parzialmente chiusa ieri, ma il tecnico deciderà stamani e la decisione non sarà definitiva.

Su chi non c’è dubbi è Vlahovic, che viaggia a una media di un gol a partita e ha l’assetto di un Mig in rampa di ulteriore decollo: un bruttissimo cliente per il connazionale Maksimovic. In generale però Italiano dovrà pensare anche alla sfida con l’Inter di martedì: sei titolari su undici sono sicuri del posto, gli altri non troppo.