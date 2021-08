Possibile colpo last-minute per l’Inter: tra i candidati un attaccante che piace anche alla Fiorentina

Non si esclude un colpo last minute in casa Inter. I nerazzurri, riporta Tuttosport, potrebbero rinforzarsi ulteriormente in attacco anche in vista della partita contro la Fiorentina alla quinta giornata. In tal senso i candidati principali sono Keità Balde e Gianluca Scamacca.

Il secondo era stato opzionato anche dalla Fiorentina, nell’ottica del ruolo di vice-Vlahovic. Al momento però le quotazioni del ragazzo sono al ribasso, mentre l’opzione Inter potrebbe essere apprezzata dall’attuale attaccante del Sassuolo.