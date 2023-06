Possibile ritorno in panchina per Iachini: l’ex tecnico viola è corteggiato in Italia e Inghilterra

Dopo la fine della sua avventura al Parma, Beppe Iachini sembra pronto a ricominciare una nuova avventura in panchina. Su di lui c’è il forte interesse dall’Inghilterra dello Sheffield Wednesday, squadra d’oltremanica. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, però, su di lui ci sarebbe anche l’interesse della Sampdoria nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa con Fabio Grosso, oltre a un sondaggio dell’Hellas Verona in Serie A.